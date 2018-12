Abbingh na overwinning in slotseconde: ‘Ik sta nog een beetje te trillen’

Door Lisette van der Geest



Aan spanning geen gebrek, maandagavond in Montbéliard. Achterstand, chaos en een ontknoping in de laatste seconden van de wedstrijd. Lois Abbingh, een jaar geleden de uitblinker van het Nederlands team tijdens het WK, schoot Nederland in de laatste twee seconden met een vrije worp naar de winst. Hiermee bemachtigde het team van bondscoach Helle Thomsen belangrijke punten: de winst uit de poulefase telt namelijk mee in ronde twee.



Abbingh, na afloop telefonisch: ,,Ik sta nog een beetje te trillen. Dit was echt niet normaal.” De handbalster dacht tijdens de slotfase juist aan de kans om belangrijke punten te halen die meetellen in de tweede ronde. Gelijkspel staat voor één punt, winst voor twee. Abbingh: ,,We wisten op het moment dat ik de bal in die laatste paar seconden in handen had al dat we sowieso één punt hadden, dat het minimaal in gelijkspel zou eindigen. Maar twee is natuurlijk mooier dan één. En ik denk dat dit twee heel belangrijke punten zijn voor ons.”



Nederland wist op voorhand dat de ervaren Spaanse handbalsters bekendstaan om hun snelle spel, maar het was in de eerste helft juist Nederland dat relatief makkelijk scoorde uit de fast breaks. Vijf keer, een honderd procent score, tegenover nul keer van de Spaanse vrouwen. Dat maakte onder meer dat Nederland met drie punten voorsprong de rust inging (14-11).

