Abbingh: Van mij had het wel korter mogen duren

Door Lisette van der Geest



Ze prijst de verdediging van Nederland. ,,Die stond super goed. Vooral in de eerste helft. Als een huis. Maar als je dan de kansen niet afmaakt in de aanval ga je toch een beetje twijfelen. Dat zag je wel. Ik ben blij dat we ondanks dat nog best rustig bleven."



Spelen tegen Japan is lastig. Lastiger dan tegen grootmachten Rusland, de regerend olympisch kampioen en Noorwegen, vindt zij. ,,Zij hebben een spel waardoor je nooit lekker in je timing komt. Zij onderbreken alles voortdurend. Je moet heel anders gaan spelen en dat is niet fijn."



Bovendien speelden de Japanse vrouwen harder dan ze verwacht had en waren zij fysiek sterker dan gedacht. Abbingh beweegt haar nek heen en weer. ,,Ik denk dat ik wel een beetje een stijve nek heb overgehouden. Maar ach, we hebben gewonnen."