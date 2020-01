Abbingh wordt in Denemarken ploeggenoot van Wester en Groot

Waterpolo Havenga weet het zeker: ‘We gaan gewoon naar Tokio’

8 januari Hoewel de Nederlandse waterpolosters zich niet wisten te kwalificeren voor de laatste twee Olympische Spelen, is bondscoach Arno Havenga ervan overtuigd dat zijn ploeg komende zomer in Tokio wél van de partij is. ,,Wij gaan gewoon naar Tokio, we weten alleen niet precies via welke route: via Hongarije of anders via Italië", zegt Havenga in de aanloop naar het EK in Boedapest.