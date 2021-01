Abdelaziz test ‘coronaproof’ volleybalnet met Italiaanse topclub Trentino

Trentino Volley heeft gisteren het revolutionaire net getest, speciaal gemaakt voor volleybal. Het volleybalnet, dat ze zelf het ‘Covernet’ noemen, is bedacht en ontworpen door één van de jeugdtrainers van Trentino Volley, die nu ook het patent bezit. Het innovatieve net is bedekt met transparant pvc, dat druppels tegenhoudt en zo dus extra bescherming kan bieden in tijden van corona. ,,Het idee is voortgekomen uit de wens om vooral de kinderen weer aan het volleyballen te krijgen, iets wat door de maatregelen nu niet kan", zegt bedenker Matteo Zingaro. ,,Met dit net worden druppels tegengehouden, wat hét antwoord kan zijn op Covid-19. Het net kan schoongemaakt en gerecycled worden. Het is daarnaast vrijwel identiek aan het originele volleybalnet. Alleen de terugkaatsing uit het net lijkt anders, maar dit kan misschien zelfs wel een verbetering voor het spel zijn. Mijn wens is dat het binnenkort officieel gebruikt kan gaan worden", zegt Zingaro.