Abdi Nageeye haalt finish niet bij marathon op WK: ‘Blijkbaar loop ik na elke goede marathon een slechte’

Zaalvoet­bal­lers in WK-kwalifica­tie tegen Oekraïne en Kosovo

De Nederlandse zaalvoetballers nemen het in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2024 op tegen Oekraïne en Kosovo. Dat is donderdag door loting in Nyon bepaald. De speeldata en de speellocaties worden op een later moment bekendgemaakt.

7 juli