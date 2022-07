Abdi Nageeye haalt finish niet bij marathon op WK, Tamirat Tola wint

Anne van Dam wil golftalen­ten inspireren, maar krijgt daarvoor niet de kans op Ladies Open

Anne van Dam is al járen de beste Nederlandse golfster, maar de 26-jarige Arnhemse is voor het tweede jaar op rij de grote afwezige tijdens het enige internationale toernooi op eigen bodem, het Big Green Egg Open. Een jammerlijke aderlating in het streven het vrouwengolf meer aandacht en aanzien te geven.

13 juli