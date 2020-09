Abdi Nageeye smacht naar ‘knallen’ in een marathon

Het begint steeds meer te kriebelen bij Abdi Nageeye. Wat wil hij graag weer eens ‘knallen’ in een marathon. Door blessures en corona is het inmiddels bijna een jaar geleden dat hij een race over 42,195 kilometer volbracht.

Drie keer zette hij dit jaar zijn zinnen op een marathon, drie keer ging het niet door. ,,Ik zou eerst in maart in Japan de marathon van Lake Biwa lopen, maar was er na een blessure nog niet klaar voor. Ik richtte me toen op de marathon van Rotterdam in april, maar die ging vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door.”

Op dat moment was ook al besloten de Olympische Spelen in Tokio uit te stellen en ging de focus bij de Nederlands recordhouder op de marathon (2.06.17) van Amsterdam. Lang leek die stadsmarathon wel door te gaan, maar uiteindelijk ging er toch een streep doorheen.

,,Dat was wel even een klap. Het is vooral mentaal ook lastig. Je werkt toe naar een marathon en dan hoor je enkele weken van tevoren dat het niet doorgaat. Ik moet dan in mijn hoofd ook weer dat proberen te verwerken. Soms helpt het dat ik een wedstrijd ‘fake’ zeg maar. Dan doe ik maar net of ik een wedstrijd heb gelopen en weer toe ben aan een rustperiode”, vertelt Nageeye, die heel even in Nederland was om NN Running Day te promoten, een individueel hardloopevent dat plaatsvindt op 11 oktober.

Standplaats Kenia

Kenia is al sinds oktober vorig jaar zijn standplaats. Nageeye verblijft er op 2400 meter hoogte in een trainingskamp in Eldoret. Hij heeft daar een eigen appartementje, vlakbij Eliud Kipchoge, de wereldrecordhouder op de marathon. ,,Alleen in de maand april was het lastig met een totale lockdown. Toen konden we helemaal niks doen, maar verder heb ik het daar heel fijn en goed kunnen trainen.”

Volledig scherm Abdi Nageeye tijdens de marathon van Rotterdam. © ANP

Vooralsnog is het bij trainen gebleven en heeft hij ook geen wedstrijd op het oog. ,,Ik heb overwogen na het afgelasten van Amsterdam me nog op de marathon van Londen te richten (4 oktober). Maar Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele hebben daar hun duel. Het is lastig om er nog tussen te komen en mijn wedstrijdopbouw is er ook niet op afgestemd. Ik hoop wel dat ik volgend voorjaar weer een marathon kan lopen, want ik wil absoluut weer een keer knallen.”

Quote Ik loop in Kenia, maar doe net alsof ik in Rotterdam loop. Ik wil Lee Towers wel horen zingen bij de start. Abdi Nageeye

Nageeye kijkt nu uit naar NN Running Day. Voor alle hardlopende Nederlanders, en in het bijzonder de duizenden die zich voor een afgelaste wedstrijd hadden ingeschreven, is een speciale ‘belevingsapp’ ontwikkeld waarmee ze in de sfeer van een ‘echte’ wedstrijd hun zelfgekozen afstand kunnen lopen. ,,Ik loop in Kenia, maar doe net alsof ik in Rotterdam loop”, zegt Nageeye. ,,Ik wil Lee Towers wel horen zingen bij de start. Nee, ik ga geen wedstrijd simuleren en hou het denk ik bij een kwart marathon. Het is vooral leuk om te weten dat je met veel mensen samen iets onderneemt, ook al is het op afstand. Het gaat om een sfeer creëren. lekker lopen en elkaar motiveren.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.