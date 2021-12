‘Absolute meerderheid’ van landen doet niet mee aan diplomatieke boycot Winterspelen

Samenvatting Handbal­sters zien titelpro­lon­ga­tie in rook opgaan na verlies tegen angstge­gner

De wereldkampioen is op wrede wijze uitgeschakeld bij het WK handbal. Oranje bleef in Castellón de la Plana niet op de been in een spannend driekamp voor een plaats in de kwartfinale met Zweden en Noorwegen. Het verlies tegen Noorwegen was meteen fataal (34-37).

13 december