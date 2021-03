Acht atleten uit EK-ploeg besmet: ‘Iedereen zat in de bus door elkaar’

De atleten hebben de besmetting zeer waarschijnlijk in Torun opgelopen tijdens het toernooi, waar volgens Roskam het naleven van coronaregels moeizaam verliep. Ook de organisatie leefde zijn eigen protocollen niet na. “De atleten zouden in een aan de equipe toegewezen bus van het hotel naar de hal worden vervoerd, maar iedereen zat door elkaar. Wat niet zo vreemd was, want het was buiten koud, dus niemand wilde lang wachten.”