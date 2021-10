AD-verslaggever Pim Bijl slaagt in Rotterdam in bizarre missie: 2.28,11

Ex-turn­coach Wiersma toch schuldig aan grensover­schrij­dend gedrag

10 oktober Gerben Wiersma, de voormalig bondscoach van de Nederlandse turnsters, is alsnog schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. Hij krijgt echter geen straf. Dat is de uitspraak van de commissie van beroep van het Instituut Rechtspraak ISR. Wiersma was eerder vrijgesproken door de tuchtcommissie.