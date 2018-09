Aerts troeft Van Aert opnieuw af in de VS

Aerts en Van Aert sloegen al snel na de start een gat met de rest van het veld. Hoewel de wereldkampioen aanvankelijk een sterke indruk maakte, was het toch Aerts die met nog drie ronden te gaan zijn rivaal achterliet. Van Aert finishte op 52 seconden van de winnaar als tweede. Vorige week in Waterloo moest Van Aert ook al zijn meerdere erkennen in Aerts. Het podium was geheel Belgisch, met Michael Vanthourenhout op de derde plaats.



Corné van Kessel was de beste Nederlander op de vijfde plaats. De 27-jarige Noord-Brabander had een achterstand van twee minuten op Aerts. Mathieu van der Poel sloeg de wereldbekerwedstrijden in Noord-Amerika over, omdat hij een korte rustperiode heeft genomen.