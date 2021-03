Afgrijselijke crash van Noorse schansspringer

Ook Verschoor promoveert naar Formule 2: ‘Zo blij met deze kans’

23 maart In navolging van Bent Viscaal promoveert ook Richard Verschoor van de Formule 3 naar de Formule 2. De 20-jarige autocoureur stapt komend weekeinde bij de start van het seizoen in Bahrein in een auto van het Nederlandse team MP Motorsport. ,,Ik ben zo blij met deze kans”, aldus Verschoor, die teamgenoot wordt van de Duitser Lirim Zendeli.