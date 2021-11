Afscheid van icoon Rossi: ‘Het mooiste vind ik dat mensen door mij de MotoGP zijn gaan volgen’

Door Robin Campmans



Wat als ik het nooit geprobeerd had is de titel van de biografie van Valentino Rossi uit 2006. Als kleine jongen kwam hij in aanraking met karting, maar altijd was er de liefde voor motoren. „Toen kwam ik voor de keuze, deels ook vanwege de financiën: vier of twee wielen?”, zegt Rossi in het 345 pagina’s tellende boek. Het werden er twee. „Karting was eigenlijk serieuzer, ook omdat het er op lager niveau al professioneel aan toe ging. Maar toch besloot ik voor de motoren te gaan. Het voelde meteen goed, echt heel goed.”