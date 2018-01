Al-Attiyah wint twaalfde etappe Dakar

Bernard ten Brinke kwam in zijn Toyota als vijfde binnen. De Nederlander blijft de nummer vier van het klassement. Eerder had Ten Brinke nog voor de eerste Nederlandse etappezege ooit in Dakar bij de auto's gezorgd.

,,Ik ben zeer tevreden met de vijfde plaats'', zei Ten Brinke. ,,In het eerste deel waren we zelfs de snelste, maar na wat we onderweg allemaal hebben meegemaakt ben ik blij dat we hier staan. Ik geef het je te doen; je rijdt in niemandsland, zonder sporen of zoiets. Navigator Michel Perin stond voor een grote uitdaging. Hij heeft vakwerk geleverd.'' Onderweg sloeg de motor ook nog af. ,,Ik had eerder zo'n gevalletje meegemaakt en wist gelukkig hoe het probleem op te lossen.''