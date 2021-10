Albies met Atlanta Braves naar volgende ronde play-offs, Dodgers trekt stand gelijk zonder Jansen

MLBOzzie Albies heeft met Atlanta Braves de tweede ronde bereikt van de play-offs in de Major League (MLB). De 24-jarige Antilliaan, afkomstig van Curaçao, won met zijn ploeg het vierde duel in de best-of-fiveserie met Milwaukee Brewers met 5-4. Daardoor kwam de stand op een beslissende 3-1 in het voordeel van de Braves.

Albies is de vaste tweedehonkman van de ploeg uit Atlanta. De honkballer kwam in de vijfde inning tot scoren en bracht de Braves terug tot 4-3. Bij een stand van 4-4 zorgde Freddie Freeman in de achtste inning met een homerun voor de beslissing. De 32-jarige Amerikaan sloeg de Braves naar de finale van de National League, waarin ze het gaan opnemen tegen titelverdediger Los Angeles Dodgers of San Francisco Giants.

Lees ook Bogaerts met Boston Red Sox weer stap dichter bij World Series

De Dodgers trokken de stand in de serie gelijk door het vierde duel met 7-2 te winnen. Oranje-international Kenley Jansen, doorgaans de ‘closer’ van de Dodgers die de wedstrijd in de laatste inning uitgooit, bleef in LA aan de kant. Donderdag is het beslissende duel in San Francisco.

Xander Bogaerts, ook een international van het Nederlandse koninkrijksteam, plaatste zich maandag met Boston Red Sox al voor de finale van de American League, waarin Houston Astros de tegenstander is. De winnaars van beide leagues gaan in de World Series strijden om het kampioenschap in de MLB.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.