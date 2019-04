Alle kandidaten voor play-offs NBA verliezen

De Pistons verloren met 111-102 bij Indiana Pacers, dat als nummer vijf in het oosten al zeker is van deelname aan de play-offs om de titel. Brooklyn Nets was voor eigen publiek niet opgewassen tegen Milwaukee Bucks. De best presterende club van dit seizoen schreef de 58e zege bij: 131-121. Giannis Antetokounmpo tekende voor 28 punten en 11 rebounds bij de Bucks.



Miami Heat moest buigen voor Boston Celtics (110-105). Orlando Magic had de achtste plek in het oosten kunnen overnemen van de Heat, maar de ploeg verloor bij Toronto Raptors (121-109). Charlotte Hornets verzuimde ook dichter bij een plek in de top acht te komen. De club van eigenaar Michael Jordan ging onderuit bij Utah Jazz (111-102). In het westen zijn de acht deelnemers aan de play-offs al bekend.