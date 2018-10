Alle ogen op ‘King James’ bij tip-off NBA-seizoen

LA Lakers is één van de grootste instituten in de NBA. Het team van Kareem Abdul-Jabbar, van Magic Johnson, van Shaquille O’Neal en van Kobe Bryant. En vanaf nu ook van LeBron James. De 33-jarige ster tekende een vierjarig contract voor ruim 153 miljoen dollar in LA en werd daarmee de best verdienende basketballer ooit en de meest besproken atleet deze zomer.

Maar hij komt niet alleen voor het geld over vanuit Cleveland. Na een aantal heel magere jaren wil Los Angeles weer de basketbalhoofdstad van de wereld worden. James mocht als een veredelde technisch directeur zelf bepalen welke spelers er nog meer kwamen. Het team dat er nu staat is een mix van jong talent en bewezen vedettes. Dat dat meteen in het eerste jaar naar de titel, wordt zeer betwijfeld. Het mag van teampresident Johnson ook volgend seizoen gebeuren. Als het maar lukt. Kortom: alle ogen op LeBron.