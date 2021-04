Alleen op de wedstrijdvloer hebben de aerosolen vrij spel tijdens EK turnen

Toch meerkampfi­na­le op EK voor Naomi Visser

22 april Naomi Visser mag zich alsnog opmaken voor een optreden in de meerkampfinale bij de Europese kampioenschappen in Basel. De turnster, afkomstig uit Papendrecht, eindigde bij de kwalificaties woensdag net buiten de top 24 (maximaal twee turnsters per land) die morgen mag terugkomen voor de strijd om de medailles.