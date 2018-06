Alonso start vooraan bij 24 uur van Le Mans

De Toyota met nummer 8 was daarmee precies 2 seconden sneller dan de andere Toyota (startnummer 7), die wordt gedeeld door Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria López. ,,Ik ben heel blij dat Kazuki ons op pole heeft gezet, dat wilden we ook'', zei Alonso, die doorgaans in de Formule 1 rijdt voor McLaren. ,,Maar we hebben nog niets, dit is pas de voorbereiding op de race. We hebben 24 lange uren voor ons. Tot nu toe gaat alles goed, we hebben geen enkel probleem met de auto. We zijn er klaar voor.''