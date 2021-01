Alweer nieuwe leider bij motoren in Dakar Rally

Benavides nam de leiding over van de Fransman Xavier De Soultrait, die de dag na een klassementsproef van 456 kilometer als zesde afsloot. Eerder leidden de Amerikaan Ricky Brabec, die de proloog had gewonnen, Price, de Spanjaard Joan Barreda Bort, de Amerikaan Skyler Howes en De Soultrait. De Nederlander Paul Spierings kwam pas een kleine 2 uur na de winnaar als 42e aan in Al-Qaisumah.



Bij de auto’s ging de dagzege naar de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers. De Toyota-rijder had 58 seconden voorsprong op zijn landgenoot Brian Baragwanath. De Fransman Stéphane Peterhansel (X-raid Mini JCW Team) kwam als derde aan en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement. Naaste belager Nasser Al-Attiyah kwam ruim 2 minuten later dan Peterhansel over de finish. Het verschil tussen beiden groeide zo naar ruim 6 minuten.