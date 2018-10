Aly Raisman kritisch op nieuwe directeur Amerikaanse turnbond

Volleybal­sters treffen Italië of Servië

15 oktober De volleybalsters van Oranje nemen het in de halve eindstrijd van het WK op tegen Italië of Servië. Italië won in Nagoya in vijf spannende sets van Japan, dat nu klaar is op het toernooi in eigen land: 25-20 22-25 25-21 19-25 15-13.