Amerika kiest: ‘Sporters in de VS gebruiken nu hun stem’

Gerard Nijkamp, technisch directeur bij MLS-club FC Cincinnati

,,Aan alles merk je dat het hele land in spanning is over wat er gaat gebeuren. De programma’s op tv gaan er de hele dag over en ik vind dat heel interessant om te volgen. Het is ook interessant om te zien hoe de mensen op de club daar mee bezig zijn. Net als alle bedrijven van de rest van het land zijn wij als club dinsdag bijvoorbeeld dicht om maar zoveel mogelijk de mogelijkheid te bieden om mensen te laten stemmen. Ook de MLS (de Amerikaanse voetbalcompetitie, red.) is daar ook heel actief mee bezig. In de warming-up dragen alle speler een shirt met ‘Vote’ erop. Ik luister graag naar onze voorzitter Jeff Berding die heel veel van politiek weet. Toen dat eerste debat tussen Trump en Biden was geweest heb ik het er uitgebreid met hem over gehad. En ook in hier is schaamte over de manier waarop dat debat is gevoerd. Gelukkig ging dat in het tweede grote debat beter met de muteknop die kon worden ingezet. Sowieso merk ik dat de politiek hier gevoelig ligt. Als we het in een restaurant over politiek hebben dan doen we dat bijna fluisterend. Ik vraag me altijd af hoe dat gaat tussen buren. Als ik naar de club rijd zie ik die verkiezingsborden in de tuinen staan. Als ik daar op af moet gaan, denk ik dat het heel spannend wordt haha.”

Volledig scherm In de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS adviseren ook de scheidsrechters om te gaan stemmen. © USA TODAY Sports

Robert Eenhoorn, algemeen directeur AZ, speelde acht jaar honkbal in de VS voor onder andere de New York Yankees

,,Wij vliegen met AZ woensdag naar Spanje voor de wedstrijd tegen Real Sociedad. Ik heb dan op die reisdag genoeg tijd om alles tot me te nemen. Dat ga ik wel doen want ik vind dat heel interessant. Ik heb nog veel vrienden en kennissen in Amerika wonen maar gek genoeg heb ik het met hen weinig over politiek. Dat ging het vroeger toen ik er honkballer was ook nauwelijks. En dat is denk ik wel een verschil met de huidige tijd. Ik heb het idee dat sporters zich in Amerika meer bezig zijn gaan houden met politiek. Als je nu hun uitingen ziet bijvoorbeeld. Het zou vroeger ondenkbaar zijn geweest dat wij met shirt met ‘Vote’ erop zouden rondlopen. Nu gebruiken sporters hun stem. Je voelt wel dat er spanning is rond de verkiezingen. En dat ook met name wie er wint. Wij kijken er in Nederland toch altijd een beetje anders tegenaan heb ik het idee. Het leek me onbestaanbaar dat Trump ooit president zou worden maar ik had destijds een Amerikaanse vriend over me en die legde uit dat hij het echt weleens kon gaan worden. Ik geloofde hem niet maar hij kreeg gelijk. Trump als president, dat kan daar.”

Volledig scherm Robert Eenhoorn(r) als speler van de Yankees. © AFP

Earnest Stewart, speelde meer dan honderd interlands voor Team USA en is nu technisch directeur van de Amerikaanse voetbalbond

,,Ik volg de verkiezingen in Amerika op de voet. Op CNN, op Fox en op alles daartussenin. Ik merk aan mezelf dat ik het nog veel meer volg dan vier jaar geleden toen ik hier inmiddels ook alweer woonde. Dat heeft te maken met de staat van het land momenteel. Amerika is altijd al verdeeld geweest maar het is momenteel meer gepolariseerd. Toen ik in Nederland woonde, heb ik ook altijd gestemd. Dat voelt als een plicht als Amerikaans staatsburger. Ook in de voetbalwereld voel je een bepaalde energie. Dat mensen nu via sportwedstrijden worden opgeroepen om te stemmen maar ook een paar maanden geleden tijdens de Black Lives Matterdemonstraties. Aan een voorspelling wil ik me niet wagen. Toen ging ik naar bed met het idee dat Hillary Clinton president werd maar toen ik wakker werd, was Donald Trump het. Ik wil me niet uitspreken voor een van de twee kandidaten, ik vind dat je dat niet kan doen als vertegenwoordiger van de Amerikaanse voetbalbond. Het is hier veel meer zwartwit dan in Nederland waar je meerdere keuzes hebt.”

Volledig scherm Earnest Stewart, Robert Eenhoorn en Gerard Nijkamp (vlnr). © AP, EPA