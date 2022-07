Amerikaanse basketbalster bekent drugsbezit in Rusland: ‘Al heb ik niet met opzet de wet overtreden’

Brittney Griner heeft in een Russische rechtbank bekend dat ze cannabisolie in het bezit had, toen de Russische veiligheidsdienst haar vier maanden geleden aanhield op een vliegveld in Moskou. ,,Ik heb het alleen niet met opzet gedaan.” Een celstraf van tien jaar hangt de tweevoudig olympisch kampioene boven het hoofd.

,,Ik wil graag bekennen, edelachtbare. Maar de intentie om het bewust te doen, had ik niet. Ik wilde de wet niet overtreden”, zei Griner in de rechtbank. Ze heeft bekend dat ze cannabisolie bij zich had bij haar aanhouding op het vliegveld van Moskou. In Rusland is dat een illegaal verdovend middel, waarop tien jaar celstraf staat. ,,Ik wil mijn getuigenverklaring later afleggen. Ik heb nog wat tijd nodig om mij voor te bereiden.”

Twee dagen geleden stuurde Griner nog een brief aan president Joe Biden, aan wie ze om hulp vroeg. ,,Terwijl ik hier zit in een Russische gevangenis, alleen met mijn gedachten en zonder de bescherming van mijn vrouw, familie, vrienden, olympische sportkleding of enige prestatie, ben ik doodsbang dat ik hier voor altijd zal moeten blijven”, schrijft Griner in de brief, die maandag door haar Amerikaanse vertegenwoordigers naar buiten werd gebracht.

Een dag later nam president Biden contact op met Griners vrouw en vertelde haar dat er wordt gewerkt aan haar vrijlating en dat het 'zo snel mogelijk’ moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt gesuggereerd dat Griner enkel is gearresteerd omdat ze een sportvedette is. Rusland zou met haar de VS een hak willen zetten en haar later mogelijk tegen een Russische gevangene in de VS willen ruilen.

De advocaat van Griner zei tegen journalisten dat hij hoopt op de mildste straf voor zijn cliënt. De volgende zitting is op 14 juli.