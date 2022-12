Amerikaanse basketbalster Brittney Griner vrijgelaten in gevangenenruil met Rusland

De uitwisseling van gevangenen, de tweede in acht maanden tijd, vond plaats op het vliegveld van Abu Dhabi. Biden heeft al telefonisch met Griner gesproken en van haar gehoord dat ze in goede gezondheid verkeert.

Griner is een van de beste basketbalsters van de wereld en haar arrestatie in Rusland zorgde voor veel opschudding in de VS. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA een belangrijke speler voor Phoenix Mercury. Ze werd in februari in Moskou opgepakt omdat ze een vulling met wietolie voor een e-sigaret in haar bagage had. Ze kreeg negen jaar celstraf vanwege het bezit en smokkelen van drugs.

Half november was de basketbalster nog overgebracht naar een Russisch gevangenenkamp in de regio Mordovië. Die verplaatsing kwam enkele weken nadat de 32-jarige Amerikaanse had toegegeven dat ze schuldig was, maar dat het niet haar bedoeling was geweest om wietolie mee te nemen naar Rusland. Ze zou het per ongeluk in haar tas hebben gedaan. In de Verenigde Staten gebruikte Griner de wietolie om medische redenen.

Wapenhandelaar des doods

In juli meldde CNN al dat de Verenigde Staten bereid waren Boet uit te wisselen. De 55-jarige Russische wapenhandelaar zat in Amerika een gevangenisstraf van 25 jaar uit wegens illegale wapenhandel, samenzwering tot moord en hulp aan terroristen. De veroordeling had betrekking op wapenleveranties aan Colombia. Bout, die zijn onschuld volhield, wist jarenlang uit handen van justitie te blijven maar liep in 2008 tegen de lamp in Bangkok toen hij probeerde wapens te verkopen aan Amerikaanse agenten die zich voordeden als inkopers van de Colombiaanse terreurbeweging Farc. Moskou probeerde Bouts uitlevering door Thailand aan de VS tevergeefs te dwarsbomen.