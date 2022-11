Amerikaanse basketbalvedette Brittney Griner overgeplaatst naar Russische strafkolonie

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner (32) is "op weg naar een Russische strafkolonie". Dat melden haar advocaten. Griner werd eerder in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel voor het bezitten en smokkelen van drugs, omdat ze cannabisolie bij zich had op de luchthaven van Moskou.

Griner werd in augustus in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van 1 miljoen roebel (ongeveer 17.000 euro) wegens bezit en smokkel van cannabisproducten. De atlete, een van de beste basketbalsters ter wereld, ging in beroep. Eind oktober verwierp de rechtbank van Moskou het verzoek van de basketbalvedette, die smeekte haar “traumatiserende celstraf” in te korten. De rechter had maar een paar minuten nodig om tot dat oordeel te komen.

,,Ik hoop echt dat de rechtbank dit vonnis zal aanpassen omdat het zeer, zeer stressvol en zeer traumatiserend is geweest voor mijn mentale en psychologische toestand,” zei de Amerikaanse basketbalster tevergeefs via videoverbinding in de rechtszaal. Maar de rechtbank besloot om het originele vonnis “ongewijzigd te laten”. Wel zal rekening worden houden met de maanden die Griner al in de gevangenis heeft doorgebracht. De Amerikaanse zit sinds maart vast.

Griner werd in Moskou gearresteerd kort voor de Russische aanval op Oekraïne. Vanwege de spanningen gingen de Amerikaanse autoriteiten hier eerst discreet mee om, maar begin maart maakten ze de zaak openbaar. Er was een tijdlang sprake van dat Griner mogelijks deel zou uitmaken van een gevangenenruil tussen Moskou en Washington, maar daar is nog niets van terecht gekomen.

Strafkolonie

Enkele dagen geleden, op 4 november, zou Griner haar cel hebben verlaten om naar een strafkolonie overgebracht te worden. Waar ze zich nu exact bevindt of waar ze juist naartoe wordt gebracht, weten de advocaten niet.

De toekomst voor de Amerikaanse basketbalster ziet er weinig rooskleurig uit. In een Russische strafkolonie zijn zware fysieke arbeid, slechte hygiëne en een gebrekkige toegang tot gezondheidszorg de standaard.

Volledig scherm Brittney Griner via videoverbinding vanuit haar cel te zien in een Russische rechtszaal. Beeld van eind oktober. © AP

De Amerikaanse president Joe Biden roept Moskou op “om haar leefomstandigheden te verbeteren”, zo zegt Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre in een korte reactie vandaag.

Eerder noemde Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, de hoorzitting eind oktober “een nieuwe schijnprocedure”, waardoor Griner “onwettig vast blijft zitten in onaanvaardbare omstandigheden”. ,,President Biden heeft heel duidelijk gesteld dat Brittney meteen vrijgelaten moeten worden”, aldus Sullivan. Hij benadrukte dat de Amerikaanse regering zich blijft inspannen om de ster naar huis te brengen.

Volledig scherm Brittney Griner in actie, archiefbeeld van 2021. © AP

Volledig scherm Een jonge Amerikaanse fan houdt een spandoek omhoog waarin wordt gevraagd om de vrijlating van Griner, archiefbeeld van afgelopen zomer. © AP

Volledig scherm Griner op de beklaagdenbank, begin deze maand. © AFP