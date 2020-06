Amerikaanse boksster ontsnapt aan dopingschorsing na seks

Honkbal­club Boston Red Sox erkent incidenten met racisme

11 juni De Amerikaanse honkbalclub Boston Red Sox erkent dat in stadion Fenway Park incidenten met racisme hebben plaatsgevonden. Afgelopen jaar kwamen bij de club zeven meldingen binnen over fans die racistische dingen riepen naar spelers of medewerkers van de club. ,,En dat zijn alleen de gevallen waarvan we het weten", staat in een verklaring van de Red Sox.