Anky van Grunsven rouwt om overlijden van haar held Salinero: ‘Mijn hart is gebroken’

Augusto Fernández pakt titel in Moto2 na val concurrent

De Spaanse motorcoureur Augusto Fernández heeft in de slotrace van het seizoen in Valencia de wereldtitel in de Moto2 veiliggesteld. Fernández zag zijn Japanse rivaal Ai Ogura onderuit gaan, waardoor Ogura zijn kansen op de titel verspeelde. De Japanner had in de laatste grand prix 9,5 punten moeten goedmaken op Fernández.

6 november