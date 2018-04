Anthony Joshua vraagt Russische uitdager om geduld

Er is echter één probleem: boksorganisatie WBA eist dat de Britse prof binnen afzienbare tijd zijn WBA-titel verdedigt tegen de Russische uitdager Alexander Povetkin (38). ,,Ik boks dit jaar liever tegen Wilder, dus het zou ideaal zijn als Povetkin wil wachten tot 2019'', liet Joshua weten.



,,Dit krijg je nu eenmaal als je meer dan één kampioensgordel in bezit hebt. Dan moet je de regels van de betreffende boksbonden aanhouden. Elke kampioensgordel komt met verplichte gevechten en het duel met Povetkin is er zo één. Hopelijk kan hij geduld opbrengen. Indien hij dat niet kan, zie ik er weinig heil in om mijn WBA-titel op te geven. Dan zal ik toch eerst tegen Povetkin moeten uitkomen.''