Arno Kamminga trekt zich terug voor halve finale 200 meter schoolslag: ‘De koek is op’

WK ZwemmenArno Kamminga heeft zich in Boedapest teruggetrokken voor de halve finale van de 200 meter schoolslag. Hij is niet fit.

Arno Kamminga plaatste zich eerder vandaag net als Caspar Corbeau voor de halve finale. Corbeau eindigde in de series op de tweede plaats met een tijd van 2.09,15. Kamminga zette 2.10,33 neer. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Zac Stubblety-Cook uit Australië was de beste in de series: 2.09,09.

De 26-jarige Katwijker voelt zich echter niet fit genoeg om nog een keer in actie te komen en heeft daarom in overleg met de staf besloten zich terug te trekken. ,,Ik voel me al sinds zaterdag niet fit”, zegt Kamminga in een korte persverklaring, ,,maar dat heb ik voor mijn races tot nu toe steeds opzij kunnen zetten. Ik ben er eigenlijk best trots op dat ik er desondanks nog twee medailles uit heb weten te persen: zilver op de 100 meter schoolslag en gisteren met mijn ploeggenoten een prachtige bronzen plak op de 4 x 100 mixed estafette. Maar nu merk ik dat de koek echt op is.”

Marrit Steenbergen en Tes Schouten keren vanavond terug voor de halve finales op respectievelijk de 100 meter vrije slag en de 200 meter schoolslag. Steenbergen plaatste zich als zevende voor de halve finale van de 100 meter vrije slag. Steenbergen zwom in de series een tijd van 54,13 seconden. De Australische Mollie O’Callaghan plaatste zich in 53,49 seconden als snelste voor de halve finale. Zij bleef de Canadese Penny Oleksiak (53,70) en de Amerikaanse Torri Huske (53,72) voor. Wereldrecordhoudster Sarah Sjöström eindigde in de series op plek vier (53,78).

Op de 200 meter schoolslag verzekerde Schouten zich van een plek in de halve finale. Schouten was in de series goed voor de elfde tijd: 2.26,85. De Canadese Kelsey Lauren Wog was op die afstand de snelste in de series met een tijd van 2.24,37.

De halve finales in Boedapest staan vanaf 18.00 uur op het programma, startend met de halve finale op de 100 meter vrije slag met Steenbergen. Kira Toussaint zwemt omstreeks 18.30 uur de finale op de 50 meter schoolslag, waarvoor ze zich dinsdagavond als zevende wist te plaatsen. Het programma gaat vervolgens verder met onder anderen de halve finales op de 200 meter schoolslag voor mannen (met Corbeau en Kamminga) en de 200 meter schoolslag vrouwen (met Schouten).