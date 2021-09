Assistent Doudesis volgt Havenga op als bondscoach waterpolosters

Doudesis had al aangekondigd zijn functie bij Polar Bears neer te leggen en zich volledig te gaan focussen op de nationale selectie. Na het vertrek van Havenga schuift de KNZB de Griek door. ,,We zijn enorm blij dat we de gedroomde opvolger van Arno hebben kunnen vastleggen tot en met 2024", zegt technisch directeur André Cats. ,,Evangelos had de laatste jaren als assistent al een hele belangrijke rol. Niet voor niets werd er ook door andere landen aan hem getrokken. Het is mooi dat hij voor het Nederlandse waterpolo behouden blijft. We zijn ervan overtuigd dat Evangelos ook als hoofdcoach zijn stempel gaat drukken op de ontwikkeling van individuele speelsters en het spel van Oranje. De opdracht voor hem is meedoen om de medailles op de EK’s van 2022 en 2024, de WK’s van 2022 en 2023 en - vooral - de Olympische Spelen van Parijs in 2024.”