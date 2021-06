Atleet Van Diepen plaatst zich voor Olympische Spelen op 800 meter

Atleet Tony van Diepen heeft zich in Madrid geplaatst voor de 800 meter op de Olympische Spelen. De 25-jarige atleet uit Heerhugowaard won de race in 1.45,17 en dook daarmee drie honderdsten onder de limiet, die op 1.45,20 staat. Van Diepen had de afgelopen weken meerdere pogingen gedaan om daaraan te voldoen, maar steeds bleef hij boven de vereiste tijd.