Atletiekbaas Coe gaat voor tweede termijn

Clark moet softbal­sters naar Olympische Spelen loodsen

12:58 Connie Clark is aangesteld als bondscoach van de Nederlandse softbalsters. De 53-jarige Amerikaanse moet zich met Oranje zien te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Clark had de Nederlandse ploeg vorig jaar tijdens de Super 6, voor honk- en softbal, al even onder haar hoede.