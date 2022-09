Atletieklegende Eliud Kipchoge verbetert in Berlijn wereldrecord op marathon

Met samenvatting Volleybal­lers teleurge­steld na oorwassing op WK: ‘We waren wat verkrampt in het veld’

De Nederlandse volleyballers zijn er op het WK in Polen en Slovenië niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. In de Sloveense hoofdstad Ljubljana was Oekraïne met 25-16 25-19 en 25-18 duidelijk te sterk voor Oranje, de nummer 12 van de wereld. De Oekraïners staan zes plekken lager op de mondiale ranglijst.

