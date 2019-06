Atletiekunie IAAF blijft bij standpunt in zaak van Semenya

Nederland­se zeilsters beginnen goed aan wereldbe­ker­fi­na­le

17:20 Drie Nederlandse zeilsters met olympische ambities zijn bij de wereldbekerfinale in Marseille goed van start gegaan. Windsurfster Lilian de Geus staat na de eerste drie races op de derde plek in het klassement. Ze kwam in Frankrijk als derde, negende en vierde over de finish, goed voor een totaal van zeven punten. De Japanse Megumi Iseda leidt na de openingsdag met drie punten.