Atletiekunie schrapt alle competities, ook NK’s

WK superbike op TT Circuit Assen uitgesteld naar augustus

14:31 De coronapandemie zorgt voor de afgelasting van nog een groot sportevenement in Nederland. Het WK superbike in Assen is uitgesteld. De derde ronde uit het wereldkampioenschap van deze motorenklasse stond gepland voor het weekeinde van 17 tot en met 19 april, maar is nu verzet naar 21 tot en met 23 augustus.