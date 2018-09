Australische transgender geeft strijd op

In 2016 maakte Mouncey nog deel uit van het Australische mannenhandbalteam. Na haar transitie stapte ze over naar voetbal, maar meedoen in de hoogste klasse voor vrouwen in Australië van het zogenaamde Australian Rules Football zit er voorlopig niet in.



De AFL, de organisatie van de Australische vrouwencompetitie, zegt aan het einde van de week met een reactie te komen. Op 31 augustus trad in de AFL de 'Gender Diversity Policy' in werking. Daarin is vastgelegd dat transgenders mee kunnen doen. Een van de voorwaarden is dat ze aantonen dat hun testosteronniveau minimaal twee jaar onder een bepaald niveau blijft. Mouncey zegt dat dat bij haar het geval is.