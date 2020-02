Baansprinters strijden zowel om WK-goud als olympische tickets

Voorlopig is alleen Harrie Lavreysen zeker van deelname aan de Spelen in Tokio. ,,Na de WK weten we wie op de Spelen de derde man is, de starter wijzen we pas aan in juni na een testdag", vertelde bondscoach Hugo Haak woensdag in Alkmaar.

Haak heeft een luxeprobleem. Nederland heeft meer snelle mannen dan de drie die in Tokio op de teamsprint mogen uitkomen. In Berlijn mogen er wel vier deelnemen. De voorkeur ging, na een testdag vorige week in het Zwitserse Grenchen, uit naar Roy van den Berg als starter, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli.

Voor die laatste twee, beiden afmakers, is het WK bepalend. Al bestaat er ook een gerede kans dat wielerbond KNWU besluit niet drie maar vier sprinters af te vaardigen. Dat kan mits een van de baanrenners, normaal gesproken duurrenner Jan-Willem van Schip, als wegrenner wordt ingeschreven.

Harde regels

Haak weet hoe hard de topsportregels kunnen zijn. Vier jaar geleden viel hij na een testdag in Roubaix kort voor de Spelen van Rio af voor de teamsprint. Het was een klap die lang nadreunde. ,,Het concept van een testdag vind ik goed, maar destijds had ik mijn bedenkingen omdat het nooit eerder was gebruikt en we niet de kans hadden gehad er op te oefenen. Nu hebben we anderhalf jaar geleden al besloten voor elk groot toernooi een testdag te houden.”

De analyse van de uitslagen leverde het genoemde viertal op, waarbij met name Nils van ‘t Hoenderdaal nu de ongelukkige was. Voor hem volgt nog een herkansing als in juni de starter wordt aangewezen.



Wielerbond KNWU zal na de WK bekendmaken of er een extra baanrenner voor de Spelen wordt ingeschreven. Dat gaat normaal gesproken ten koste van de wegploeg al zou Van Schip, die op de Spelen met name op het omnium kansrijk is, in de wegkoers de eerste 100 kilometer nog van nut kunnen zijn.

Matthijs Büchli en bondscoach Hugo Haak.