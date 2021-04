Badloe klaar voor ‘uitdagend’ WK: ‘Wie het minst gaat zwemmen, wordt wereldkampioen’

De windkracht viel donderdag tijdens de trainingsrace nog relatief mee. ,,Maar we krijgen echt uitdagende condities deze week”, weet Badloe, die vorige maand in Portugal de Europese titel veroverde. ,,Het gaat echt superhard waaien hier. Dat maakt het lastig, want iedereen kan daarmee omgaan. Het wordt misschien wel een kwestie van overleven. Wie het minst gaat zwemmen, wie dus het minst van zijn plank valt, wordt wereldkampioen.”

Ook De Geus (29), tweede op het EK in Portugal, is klaar voor een stevig gevecht op het water. ,,We gaan voor een plek in de top drie. Wij hebben op het recente EK heel weinig wind gehad. En het ziet ernaar uit dat we tijdens dit WK veel meer wind krijgen. Dus goed om te zien waar we staan ten opzichte van de anderen en om te kunnen bepalen waar we nog aan moeten werken de laatste maanden op weg naar de Olympische Spelen.”