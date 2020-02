Badloe voelt hete adem Van Rijsselberghe in zijn nek

WK surfenDe strijd om het olympische ticket tussen de windsurfende vrienden Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe krijgt morgen een spannende ontknoping in de medalrace van het WK in het Australische Sorrento.

Badloe heeft na twaalf races nog altijd de leiding in de titelstrijd, maar Van Rijsselberghe is hem genaderd. Het verschil bij het ingaan van de laatste race is 8 punten.

Badloe is de titelverdediger in Sorrento, Van Rijsselberghe de tweevoudig olympisch kampioen. De twee spraken enkele jaren geleden al af dat de beste windsurfer over de laatste drie WK’s het ticket voor Tokio zou krijgen. Van Rijsselberghe was de wereldkampioen in 2018, Badloe greep het goud in 2019. Degene die dus het beste presteert op dit WK, mag komende zomer naar de Spelen.