‘Badr Hari en Hesdy Gerges betrapt op doping’

Bondscoach verwacht drie gouden plakken op WK veldrijden

11:14 Bondscoach Gerben de Knegt verwacht drie gouden plakken voor de Nederlandse ploeg op de wereldkampioenschappen veldrijden komend weekeinde in het Deense Bogense. ,,We zijn bij de elite mannen en vrouwen én de beloften vrouwen titelfavoriet. Bij de andere categorieën zijn we outsiders voor een podiumplek'', laat hij weten.