Bagnaia maakt met tweede zege op rij indruk in MotoGP

Francesco Bagnaia heeft zijn tweede overwinning op rij geboekt in de MotoGP. De 24-jarige coureur van Ducati was in Rimini ook de sterkste in de Grote Prijs van San Marino. De Italiaan bleef WK-leider Fabio Quartararo net voor op het circuit van Misano, dat is vernoemd naar de overleden coureur Marco Simoncelli.

Een week eerder had Bagnaia in Spanje zijn eerste zege in de koningsklasse behaald. Hij wist toen in de slotrondes van de Grote Prijs van Aragón diverse aanvallen van achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez te pareren. De Italiaan klom door zijn eerste zege in de MotoGP naar de tweede plaats in het WK-klassement.

In de GP van San Marino startte Bagnaia net als in Aragón van poleposition. Hij bouwde een aardige voorsprong op, maar zag de Fransman Quartararo in de laatste rondes steeds dichterbij komen. De Yamaha-coureur kon echter geen serieuze aanval doen op Bagnaia. Quartararo (22) heeft in het WK-klassement een royale marge van 48 punten ten opzichte van de Italiaan. Het seizoen telt nog vier grands prix.

Enea Bastianini (Ducati) eindigde als derde. Het betekende de eerste podiumplaats in de MotoGP voor de 23-jarige Italiaan, die vorig jaar wereldkampioen werd in de Moto2. Andrea Dovizioso eindigde bij zijn terugkeer in de MotoGP als laatste (21e). De 35-jarige Italiaan werd afgelopen week vastgelegd door het Petronas Yamaha-team als opvolger van landgenoot Franco Morbidelli, die stalgenoot is geworden van Quartararo bij het fabrieksteam van Yamaha.

In de Moto2 werd Bo Bendsneyder als 25e en laatste afgevlagd. Hij kwam bijna 50 seconden na de Spaanse winnaar Raúl Fernández over de finish. Fernández, vorige week ook al de beste in Aragón, liep daardoor in het WK-klassement weer iets in op Remy Gardner. De Australiër eindigde opnieuw als tweede en heeft nog 34 punten voorsprong op Fernández. Bendsneyder staat met 40 punten op de vijftiende plaats in het WK.

