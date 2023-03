Barkley Marathons zwaar? De lokale sheriff pikte deelnemer op, nadat hij al hallucinerend de weg vroeg aan een vuilnisbak

Podcast De Pacer | Nienke Brinkman over de CPC, powernaps en Boston

Daags na haar overwinning bij de CPC Loop Den Haag in 1.07.44 schuift Nienke Brinkman aan. Tegenover haar: Eric Brommert, de man die haar zondag tijdens de race op de motor begeleidde. De zenuwen voor de start, haar ‘balls to the wall’- mentaliteit en de smekende ogen en uitspraak op anderhalve kilometer voor de finish (,,Ik kan niet meer!”) komen voorbij.