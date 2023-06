Bart Deurloo komt na vier maanden terug op afscheid: turner maakt comeback en mikt op WK

De vijfvoudig Nederlands meerkampkampioen blijft nog tot en met de NK van eind juni actief als coach van onder meer Jordi Hagenaar en Martijn de Veer. Ondertussen zal hij zelf meermaals per week trainen. Na de NK, waar Deurloo als coach aanwezig is, sluit hij aan bij het centrale programma van de nationale selectie en gaat hij volop verder als turner. Hij hoopt zich te kwalificeren voor de WK, waar de Nederlandse mannenploeg strijdt om olympische tickets. Om een teamticket te veroveren moet de ploeg bij de top 12-landenteams eindigen. ,,Ik wil er alles aan doen om met het team naar de Spelen in Parijs te gaan”, zegt Deurloo. Bondscoach Van Meldert ziet de kansen op een olympisch teamticket stijgen nu de terugkeer van Deurloo een feit is. ,,Een goede, fitte Bart Deurloo maakt onze kans wel groter”, zegt Van Meldert in de podcast Turnpunt .

Brons op WK

Deurloo maakte in 2016 al deel uit van de Nederlandse mannenploeg die deelnam aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en was jarenlang een vaste waarde in EK- en WK-selecties. In 2017 greep hij WK-brons aan rekstok. Tijdens zijn loopbaan behaalde Deurloo twee keer een olympische finale. In 2016 werd hij in Rio de Janeiro vijftiende in de olympische meerkamp. Tijdens de Spelen in Tokio behaalde hij na een val de zevende plek in de rekstokfinale. Na Tokio laste Deurloo een pauze in, waarna hij uiteindelijk besloot te stoppen en zich op het coachen te richten.



Bondscoach van Meldert zal na het wegvallen van Deurloo de turners in Rotterdam richting de WK begeleiden. De turnbond hoopt de vacante trainerspositie na de WK in te vullen.