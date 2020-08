Basketballer Lillard evenaart record met 61 punten voor Portland

De Pacer Podcast | De vuurdoop in het trailen en de hittegolf: ‘Hier heb ik helemaal geen reet aan’

11 augustus Tussen twee vakanties in kwamen Pim Bijl en Eric Brommert samen om het te hebben over de vuurdoop van het trailen in de bergen, lopen tijdens een hittegolf en de plannen voor de komende weken. En ja, er is zowaar topatletiek om naar uit te kijken.