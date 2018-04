Basketballer Wizards test positief op doping: 25 duels geschorst

,,Het is triest dat de NBA al actie heeft ondernomen terwijl het nog zo prematuur is'', zei de advocaat van Meeks tegen ESPN. ,,We gaan de schorsing aanvechten.''

Zo lang de zaak loopt, mag Meeks echter niet spelen. Dat betekent dat de Wizards morgen zonder de dertigjarige Amerikaan beginnen aan de serie tegen Toronto Raptors in de eerste ronde van de play-offs.



Meeks speelde in de reguliere competitie 77 wedstrijden. Hij kwam tot een gemiddelde van ruim 6 punten per duel. Meeks zou positief hebben getest op een verboden groeihormoon.



De Wizards eindigden op de achtste plaats in het oosten en treffen met Toronto Raptors de nummer één. Ze missen met Otto Porter jr. en Mike Scott ook twee geblesseerde spelers.