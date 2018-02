Basketballers laten Kroatië ontsnappen

WK baanwielrennen Harrie Lavreysen is geen kleine jongen meer

26 februari Vrijwel uit het niets snelde Harrie Lavreysen een jaar geleden tijdens de WK baanwielrennen in Hongkong naar zilver op de sprint. De Brabander, 20 jaar pas, was zelf ook verbaasd, maar liet deze winter zien dat het geen toevalstreffer was. Lavreysen is medaillekandidaat op meerdere fronten bij de wereldtitelstrijd, komende week in het Apeldoornse Omnisport.