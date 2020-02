Basketballers verliezen van Kroatië na slecht vierde kwart

Nederland begon vrijdagavond aan de kwalificatiereeks voor het EK 2021 met een knappe en verrassende 65-72 overwinning op Turkije in Ankara. Voor Nederland, de huidige nummer 44 op de wereldranglijst, was het de eerste zege op Turkije sinds 1986 en de eerste overwinning in Turkije sinds 1978. Voor de nieuwe bondscoach Maurizio Buscaglia was de zege een mooie opsteker. Hij is sinds augustus vorig jaar in functie, als opvolger van Toon van Helfteren. Kroatië staat veertiende op de wereldranglijst, Turkije vijftiende en Zweden op plek 56.