Basketballers verslaan Italië in kwalificatie

Knappe inhaalrace voor eigen publiek levert Bendsney­der geen punten op

13:55 Niet eerder dit seizoen was Bo Bendsneyder zo dichtbij punten als in de TT van Assen. Het zat de 19-jarige Rotterdammer echter ook in zijn thuiswedstrijd niet mee. Bendsneyder kwam als veertiende over de streep na een moedige inhaalrace in de Moto2-wedstrijd, maar omdat hij in de openingsfase de Geert Timmer-chicane had afgesneden kreeg hij een tijdstraf van 1,4 seconde. Dat betekende dat Bendsneyder als zeventiende in de uitslag kwam te staan: met lege handen.