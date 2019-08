Beachvolleybalduo Bloem/Sinnema een jaar voor de Spelen uit elkaar

,,Laura en ik hadden het doel om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. De afgelopen tijd werd mijn geloof dat we dit doel zouden behalen steeds minder", zei de 27-jarige Sinnema, die de keuze maakte.



,,Daardoor werd het voor mij steeds moeilijker om me er honderd procent voor in te zetten. Het zou niet eerlijk zijn richting Laura en het begeleidingsteam om er dan nog mee door te gaan."



De twee jaar oudere Bloem betreurt het besluit van Sinnema. ,,Ik heb moeite met de beslissing van Jolien. We hadden een olympisch doel voor ogen en daar wilde ik voor blijven strijden, hoe lastig het traject ook zou zijn. Ik kan niets veranderen aan de keuze van Jolien, dus die heb ik te respecteren. Ik ga mij nu beraden op mijn toekomst in het beachvolleybal.”



Bloem en Sinnema ontbraken deze maand tijdens het EK beachvolleybal in Moskou wegens blessureleed.