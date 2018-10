Bekele: Ik moet mijn beste marathon nog lopen

Een icoon van de loopsport is zondagochtend de favoriet in de Amsterdam Marathon. Toch is Kenenisa Bekele, die in verschillende disciplines liefst 21 maal wereldkampioen werd en zes wereldrecords verbeterde, nog allesbehalve tevreden over zijn marathoncarrière. ,,Mijn beste marathon moet nog komen.”

Door Pim Bijl



In Theater Carré, tijdens een persconferentie voor de Amsterdam Marathon, toonde Kenenisa Bekele zich schuldbewust. ,,Ik heb nog nooit honderd procent voorbereid aan de start gestaan van een marathon. Altijd was er wel iets. Pijntjes, blessures. Op de baan kwam ik een heel eind als het met mijn snelheid goed zat, maar de marathon vereist heel veel discipline over een lange periode. Dat is een enorme uitdaging.”

Hij ziet Eliud Kipchoge (sinds vorige maand de nieuwe wereldrecordhouder met 2.01.39) al jaren de marathon domineren. Vroeger, op de baan, was het nog omgekeerd en versloeg Bekele Kipchoge veel vaker wel dan niet. Als natuurlijke opvolger van landgenoot Haile Gebrselassie domineerde Bekele jarenlang op alle terreinen. Op de baan (waar hij nog altijd wereldrecordhouders is op de 5000 en 10.000 meter), in het veld, indoor en outdoor. De 36-jarige Ethiopiër werd veelvoudig olympisch en wereldkampioen.

Wereldrecord uit zicht

Maar na zijn switch naar de marathon in 2014 is het nog niet alleen maar hosanna. Zijn debuut in Parijs mocht er zijn met winst 2.05.03, drie andere marathons verliepen minder, een enorme uitschieter was de 2.03.03 tijdens de marathon van Berlijn. Die dag bleef hij zes seconden van het wereldrecord van Dennis Kimetto verwijderd. Inmiddels lijkt het wereldrecord uit zicht. ,,Zijn record heeft bij mij voor motivatie gezorgd. Het laat zien wat er mogelijk is op deze afstand. Of ik dat wereldrecord ooit ook kan lopen? Misschien. Maar daarover spreken mag eigenlijk nog niet. Eerst moet ik het gat zien te dichten.”

Dat hij dit weekeinde naar Amsterdam afreist, is ook een teken aan de wand. Voor Berlijn kreeg hij geen uitnodiging. Bekele, die dit jaar na een val direct na de start uitstapte in de marathon van Dubai, lijkt zich opnieuw te moeten bewijzen voor de organisaties van de zogenoemde majors. Ook zij kennen de verhalen over Bekele. Groot talent, maar mindere discipline. Inmiddels is hij zeer druk als zakenman, beheert hij een hotel, en laat hij zich niet zoals Kipchoge weken achtereen ‘opsluiten’ in een sobere trainingsomgeving.

Manager Jos Hermens kent hem door en door en begeleidt hem al jaren. ,,Hij is een waanzinnig talent, een heel goede gast, maar waar Kipchoge op bed ligt, is Bekele op het kantoor. Een wereld van verschil. Voor hem is het echt belangrijk om een goede prestatie in Amsterdam neer te zetten.”